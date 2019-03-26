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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan ve "İparlar" grubu olarak tanınan kalpazanların Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösterdiği bilgisini aldı.
İHA'nın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalarında, kalpazanların yakalanmamak için 2 ilçede de sıhhi tesisat ve mobilya dekorasyon şirketi adı altında paravan şirket kurdukları belirlendi. Çetenin paravan şirket aracılığıyla; terör örgütü üyeleri dahil olmak üzere yurt dışına çıkmak isteyen aranan şahıslara sahte nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri düzenledikleri belirlendi. Çete üyelerinin aynı zamanda sahte çek üreterek ve çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yaparak, birçok vatandaşı maddi ve manevi zarara uğrattıkları da tespit edildi.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışma ile belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Arama yapılan adreslerdeki paravan iş yerlerinin içerisinde, farklı bir alan oluşturularak matbaaların kurulduğu ve bu matbaalarda çok sayıda malzeme olduğu görüldü.
NÜFUSA AİT SAHTE MÜHÜRLER
Aramalarda; sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte mühürler, basılmış ve kullanıma hazır vaziyette bulunan sahte diplomalar, çeşitli bankalara ait sahte çekler, çeşitli nüfus müdürlüklerine ait sahte mühürler, basıma hazır çek kağıtları ile sahte pasaportlar ele geçirildi.
SAHTE HOLOGRAMLI BANKA ÇEKLERİ
Kalpazanların, çeşitli bankalara ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, ürettikleri sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
Vatandaşların bu tarz dolandırıcılık olaylarına maruz kalmaması için önemli uyarılarda bulunan jandarma; çeki alan vatandaşın ait olduğu banka ile irtibata geçerek çekin orijinal olup olmadığının kontrol ettirmeleri, çeklerin üzerinde bulunan QR (Quick Response) kodlarını cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol etmeleri ya da faktoring şirketlerinden çeklerini teyit ettirmeleri tavsiyelerinde bulundu.
SAHTE BANKNOTA ATM KONTROLÜ
Jandarma, dolandırıcıların zaman zaman düşük banknotlar (10, 20 ya da 50 TL) kullanarak dolandırma yoluna gittiklerini, bunlardan da vatandaşın korunabilmesi için; söz konusu banknotları, ATM'lerden kendi hesaplarına yatırmak suretiyle kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahteyse ATM'nin bu banknotları kabul etmeyeceğinden sahte olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini ifade etti.
ÇETE ÜYESİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Grup üyesi 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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