İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanıyor
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı
Giriş: 02.10.2025 - 08:08 Güncelleme: 02.10.2025 - 08:08
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022'de İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanma kararı aldı.
Ünlü çiftin, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıracakları öğrenildi.
