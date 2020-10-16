iPhone 12 ailesi ile ilgili en çok merak edilen konuların başında şüphesiz ki Türkiye fiyatı geliyor. Türkiye’deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini almaya hazırlanan iPhone 12 PRO 128 GB için 23 bin 600 liralık fiyatı ile ön satışa sunuldu. Fiyatı haricinde bir o kadar dikkat çeken bir diğer durum ise ön satışa çıkarılan iPhone 12 Pro’nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu. Bilindiği üzere iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.

İPHONE 12 PRO MAX APPLE ÖZELLİKLERİ