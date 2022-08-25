iPhone 14 için tarih belli oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğin resmi tarihi belli oldu. iPhone 14 başta olmak üzere Apple’ın yeni ürünlerinin tanıtılması beklenen etkinlik için davetiyeler gönderilmeye başlandı.

Buna göre Apple etkinliği 7 Eylül’de gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği Apple.com adresinden online olarak da izlenebilecek.

HANGİ MODELLER TANITILACAK?

Apple’ın 7 Eylül’deki etkinliğinde 4 yeni iPhone modelinin duyurulması bekleniyor. Şu ana kadar sızan haberlere göre yeni iPhone serisi 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max’ten oluşacak. Satışları beklentilerin altında kalması nedeniyle iPhone 12 ve iPhone 13 serisinde yer alan “mini” modelinin ise iPhone 14 serisinde yer almasına beklenmiyor.

RAM ve pil ömrü gibi iyileştirmelerle gelmesi beklenen iPhone 14 modellerinde asıl dikkat çekici yeniliğin, Apple’ın etkinlik davetiyesinde de kullandığı görselin çağrıştırdığı şekilde daha iyi odaklamalı kamerasında olacağı ileri sürülüyor.