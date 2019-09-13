Apple'ın yeni iPhone'ları duyurmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gitti. Şirket, bu konuda açıklama yapmazken, bugün Apple'ın Türkiye'de hizmet veren internet sitesinin bir süre bazı sayfalarının kapalı olması dikkat çekti. Bugün öğlen saatlerinde kararan ilgili web sayfalarından bazıları şöyle: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 7 Plus...

Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6499 TL olurken, iPhone 8 ise 4999 TL'den satılmaya başladı. iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5999 TL olurken, Apple'ın iPhone 7, iPhone 7 Plus ve hatta iPhone XS ile iPhone XS Max modellerini internet sitesinden kaldırdığı dikkat çekti.



Apple'ın internet sitesinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 model telefonlara da ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu telefonların fiyatları henüz belli değil; zira 'Yakında' ibaresi kullanıcıları karşılıyor ve Ekim ayı sonunda bu cihazların fiyatları açıklanmış olacak.