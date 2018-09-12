Teknoloji dünyasında tüm gözlerin Apple'ın ABD'deki yeni iPhone modellerini tanıttığı sırada, Türkiye'deki iPhone modellerine rekor zam geldi. Apple’ın Türkiye'deki online mağzasından açıkladığı fiyat değişikliklerinin ardından 64 GB'lik iPhone 8'in fiyatı 5199 TL'den 6499 TL'ye yükseldi.

64 GB'lik iPhone 8 Plus'ın fiyatı ise 5899 TL’den 7499 TL’ye çıktı. Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmasından önce kapattığı online satış sitesi Apple Store'da, iPhone Xs, Xs Max ve X'nin tanıtılmasından hemen ardından 256 GB'lik iPhone 8'in fiyatı 7999 TL'ye yükseltilirken, 256 GB'lik iPhone 8 Plus'ın Türkiye'deki satış fiyatı ise tam tamına 8999 TL'ye fırladı.

IPHONE X, 'EKS' OLDU!

Yeni modellerin tanıtılmasından önce en üst versiyon olan iPhone X'in ise satıştan kalktığı görüldü. iPhone X’un yerine iPhone Xs modelleri alırken, iPhone 6S ve iPhone SE modelleri de online satış kanalından çıakrılşan diğer modeller oldu.

Fiyatı artan ürünler iPhone 8 modelleri ile de sınırlı kalmadı, iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 4199 TL’den 4999 TL’ye, iPhone 7 Plus'ın en düşük fiyatı ise 6299 TL’ye yükseltildi.

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