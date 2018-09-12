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Ekran ve Dizayn

6.1 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak olan yeni model, analizci Ming-Chi Kuo’a göre inç başına 320-330 piksellik görüntü işleyecek. XS’de ise bu oran 458ppi veya daha fazla.

iPhone 9’un sızdırılan şemalarına göre 147.12x71.5x mm boyutlara sahip olması bekleniyor. 3D Touch özelliğine sahip olması beklenmiyor.