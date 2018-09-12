iPhone XS, XS Plus ve 9 ile ilgili bilinen her şey!
12.09.2018 - 12:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Apple’ın bu akşam tanıtacağı üç yeni iPhone ile ilgiler bilinen her şey...
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Teknoloji devi Apple, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak olan etkinlikte üç yeni iPhone modeli tanıtacak. İsimleri tam olarak kesin olmasa da iPhone 9, iPhone XS ve iPhone XS Plus’ın şimdiye kadar bilinen bilinen bütün özelliklerini ve bilgilerini derledik. Cihazların 14 Eylül’de ön siparişe açılması, 21 veya 29 Eylül’de ise satışa çıkması bekleniyor.
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iPhone 9
Fiyat
iPhone 9 veya iPhone XC, üç telefon arasında en ucuzu olacak. Yaklaşık 600 – 700 dolar civarında fiyat etiketi taşıması bekleniyor.
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Ekran ve Dizayn
6.1 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak olan yeni model, analizci Ming-Chi Kuo’a göre inç başına 320-330 piksellik görüntü işleyecek. XS’de ise bu oran 458ppi veya daha fazla.
iPhone 9’un sızdırılan şemalarına göre 147.12x71.5x mm boyutlara sahip olması bekleniyor. 3D Touch özelliğine sahip olması beklenmiyor.
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Kamera
iPhone 9’un tek bir kameraya sahip olması bekleniyor. Özellikler açısından ise iPhone X’den ziyade iPhone 8’i hatırlatcak.
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Performans
Analizcilere A12 işlemci ile çalışacak olan iPhone 9’un 3 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Ayrıca bu modelde Intel modem kullanılacağı da bilinen veriler arasında.
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iPhone XS
Fiyat
iPhone XS’nin tahmin edilen fiyatı 1000 dolar civarında.
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Ekran
5.8 inç boyutunda ekrana sahip olacak iPhone XS’nin altın, beyaz ve siyah olmak üzere 3 adet renk seçeneğine sahip olacağı biliniyor.
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Performans
A12 işlemci ile gelcek olan yeni model, 4 GB RAM ve çift SİM kart özelliğine sahip olacak. iOS 12 işletim sistemi ve Intel modem ile çalışacak. Ayrıca 64, 256 ve 512 GB depolama alan seçenekleri sunacak.
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Kamera ve Batarya
Çift kamera taşıması beklenen XS’nin megapikseli en az 12 MP olacak. Kuo’ya göre yeni modelin batarya boyutu iPhone X’e göre yüzde 10 daha büyük olacak.
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iPhone XS Plus
Fiyat
Şimdiye kadar iPhone XS Plus ya da iPhone XS Max diye anılan en büyük model, iPhone 9 Plus ismiyle de çıkabilir. Fiyatının ise 1049 dolardan daha yüksek olması bekleniyor.
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iPhone XS Plus
Fiyat
Şimdiye kadar iPhone XS Plus ya da iPhone XS Max diye anılan en büyük model, iPhone 9 Plus ismiyle de çıkabilir. Fiyatının ise 1049 dolardan daha yüksek olması bekleniyor.
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Performans ve Kamera
Apple’ın yeni A12 işlemcisi ile çalışması beklenen XS Plus’ın 4 GB RAM’i olacak. Kamera konusunda ise 2 taneye sahip olması ve bir adet selfie kamerasına sahip olacağı bilgisi dışında pek sızıntı yok.
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Batarya
Hızlı sarj özelliğine shaip olacak olan yeni modelin 3300 – 3400 mAh batarya barındıracak. iPhone 8 Plus’a göre yüzde 25 daha büyük.
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