Türkiye'deki yoğun kar yağışı sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da arka arkaya iptal sefer haberleri geliyor. 21 Şubat Cuma bugün İDO, BUDO ve Şehir Hatları birçok seferini iptal etti. İşte, 21 Şubat 2025 Cuma iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri...