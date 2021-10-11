DEAŞ lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin üst düzey yardımcılarından Sami Cesim'in yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazımi, "DEAŞ'ın finansmanından sorumlu ve El-Bağdadi'nin yardımcısı olan Sami Cesim'i yakalandı. Irak ve cesur kahramanlarımız çok yaşasın" ifadelerini kullandı.

BAĞDADİ 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019 tarihinde DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Trump, ABD'nin Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullanmıştı.