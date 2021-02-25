Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

AA

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 27 kişi vefat etti, 4 bin 74 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 2 bin 271 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 351'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 684 bin 362'ye, hastalığı atlatanların sayısı da 627 bin 718'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 25 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 678 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1182'ye, vaka sayısının 381 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısının ise 375 bin 59'a çıktığı aktarıldı.