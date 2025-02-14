İran'a karşı B-2'ler mi kullanılacak?

ABD ile İran arasındaki nükleer gerilim giderek tırmanırken, Washington’un İran’ın derinlere gömülü nükleer tesislerine yönelik olası bir hava saldırısı için B-2 Spirit bombardıman uçaklarını devreye sokabileceği iddiaları gündemde.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li askeri ve diplomatik kaynaklar, B-2’nin İran’ın nükleer altyapısını hedef alabilecek en kritik platform olduğunu belirterek, ABD Savunma Bakanlığı’nın bu uçaklarla daha fazla tatbikat yapmaya yöneldiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 6 Şubat’ta yaptığı açıklamada Tahran’ın nükleer silah peşinde olmadığını söyledi. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri, İran’ın birkaç hafta içinde nükleer bomba yapmaya yetecek kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretebileceği uyarısında bulunuyor.

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2021’den bu yana yüzde 60 oranında uranyum zenginleştiren İran, bu seviyeye ulaşıp da nükleer silah üretmeyen tek ülke konumunda. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ağustos ayında yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer bomba üretimi için gereken yüzde 90 saflıkta uranyumu üretmeye sadece birkaç hafta uzaklıkta olduğunu ifade etmişti.

BM müfettişleri, Kasım ayında İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’nde daha fazla zenginleştirilmiş uranyumu santrifüjlere beslediğini rapor etti. Eğer İran, nükleer bomba üretme aşamasına gelirse, ABD’nin ilk devreye sokacağı silah sistemi B-2 Spirit bombardıman uçakları olacak. Peki, bu uçaklar İran’a yönelik bir operasyon için hazır mı?

ABD’nin en gizli bombardıman uçağı: B-2’nin rolü ne olacak?

ABD Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş ve en gizli bombardıman uçağı olan B-2 Spirit, 1999’daki Sırbistan operasyonunda ilk kez kullanıldı. Günümüzde yalnızca 19 adet B-2 bombardıman uçağı ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunuyor ve bunlar Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nde konuşlu.

Bu stratejik uçaklar, ABD’den havalanarak Orta Doğu’daki hedefleri vurup yeniden ABD’ye dönebilecek kapasiteye sahip. Havada yakıt ikmali yaparak 48 saat boyunca kesintisiz uçabilen B-2, 13.600 kg ağırlığında GBU-57 “bunker buster” bombalarını taşıyabiliyor. Bu özel mühimmat, yerin derinliklerindeki sığınakları ve nükleer tesisleri imha etmek için geliştirildi.