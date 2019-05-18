Çin ziyareti sonrasında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş istemediğini vurgulayarak "Ancak Trump'ın etrafında oturanlar sadece İran karşısında ABD'yi güçlü kılmak için onu savaşa sürüklemekteler" ifadelerini kullandı.
Zarif, ABD ile herhangi bir savaşın gerçekleşmeyeceğini belirterek "Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ifade ettiği gibi savaş olmayacaktır. Çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de diğerlerinin İran'a savaş açmak gibi bir hayalleri olabilir. Ancak ABD içerisinden İran halkına yönelik tehditlerin açıklığa kavuşması lazım" ifadelerini kullandı.
New York ziyaretinde daha önce işaret ettiği "B timi" vurgusunun Amerikalılar tarafından da bilindiğini ancak kimsenin bu gerçeği dile getirmeye cesaret edemediğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif "ABD tüm önceliğini İsrail'e verdi" şeklinde konuştu.
Nükleer anlaşmanın uluslararası toplum tarafından korunması gerektiğini vurgulayan Zarif, nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komisyonun taahhütlerine uymaları gerektiğini söyledi.
ABD-İRAN GERİLİMİ
Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.
Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.
ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.
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