İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Petrol satmaya devam edip, yaptırımları deleceğiz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın petrol satmaya devam edeceğini ve böylece yaptırımları deleceğini söyledi.
05.11.2018 - 15:32 | Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın petrol satmaya devam edeceğini ve böylece yaptırımları deleceğini söyledi.
Hasan Ruhani, ekonomistlerle yaptığı ve İran Devlet Televizyonu'ndan canlı yayımlanan toplantıda, "Amerika, İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek istiyor ancak biz yaptırımları delmek için petrol satmaya devam edeceğiz" dedi.
Ruhani ayrıca ABD'nin yaptırımlarının ikinci aşamasının bugün devreye girmesini kastederek, "Bugün düşman (ABD) ekonomimizi hedef alıyor, yaptırımların asıl hedefi halkımızdır" diye konuştu.
ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları bugün yeniden yürürlüğe koydu.
Yaptırımların ilk dilimi ise 7 Ağustos'ta devreye girmişti.
8 ülke muaf
Bugün uygulamaya konulan yaptırımlar, İran ekonomisinin kalbi konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini hedef alıyor.
Yaptırımlar, İran ile ticaret yapan ülkeleri de olumsuz etkileyecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü isim vermeden 8 ülkeye muafiyet tanıyacaklarını açıklamıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu ülkelerden birinin Türkiye olmasını beklediklerini söylemişti.
Muafiyet tanınan ülkeler arasında Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin de olması bekleniyor.
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Petrol satmaya devam edip, yaptırımları deleceğiz/iran-cumhurbaskani-ruhani-abd-ye-meydan-okudu-petrol-satmaya-devam-edip-yaptirimlari-delecegiz-22080192208019
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