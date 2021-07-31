İran'dan af kararı 0:00 / 0:00

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Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Açıklamada, kararın Kurban ve Gadir-i Hum Bayramları dolayısıyla alındığı ve Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtildi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in, mahkûmları affetme yetkisi bulunuyor.