İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi.

Başkent Tahran’daki Azadi (Özgürlük) Stadı’nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli’nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis’in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

Taraftarlar arasında 500’e yakın da kadın futbolsever vardı. 1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar, erkeklerin olduğu turnuvalara giremiyordu.

JAPON EKİP KAZANDI

Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken, İranlı ISNA haber ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığını kaydetti. Persepolis, ilk maçta rakibine 2-0 yenilmişti. Önceki günkü maç 0-0 sona erdi ve finali Japonya’nın Kashima Antlers takımı kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ