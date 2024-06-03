İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile eski kadın Milletvekili cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

İran'da daha önce adaylığı reddedilen eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Cihangiri ile Zerabadi, başvuru sürecinin son gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylıklarını ilan etti.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan eski kadın Milletvekili Zerabadi, "Umarım bir gün seçimlerde halk bir kadını cumhurbaşkanı olarak seçer." dedi.

Zerbabadi, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde özellikle dış politika alanında gerilimi düşürecek politikalar izleyeceğini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde iki dönem Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevini yapan Cihangiri de başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bugün ülkenin durumu iyi değil. Elde ettiğimiz tüm çeşitli başarılara rağmen kalkınma ve büyümeyi sağlayamadık." dedi.

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Ülkede enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Cihangiri, "İran, sistemin tüm unsurları arasında uzlaşı sağlandığı takdirde bu sorunların üstesinden gelebilir. Sorunların ve krizlerin tırmanmasını önlemek için geliyorum." diye konuştu.