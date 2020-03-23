İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi

Çocuklarınızla birlikte seyredebileceğiniz en iyi 25 animasyon

AA

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.