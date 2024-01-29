Son dakika haberi CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu CHP'nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. İzmir Büyükşehir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi. CHP, Çeşme Belediye Başkan adayı olarak teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'yi gösterdi. CHP'de açıklanan 30 ilçe belediye başkanı adaylarından sadece 3'ü yerini koruyabildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplandı. Toplantının ardından İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu.Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.

MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan isimler ise şöyle:MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan isimler ise şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

TUNÇ SOYER ADAY GÖSTERİLMEDİ Böylece günlerdir İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu cevabını buldu. Mevcut İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterilmedi.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI ÇEŞME'DEN ADAY CHP'de alınan kararla teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Deniz.i Çeşme Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. 30 İLÇE BELEDİYE BAŞKANINDAN SADECE 3 YERİNİ KORUDU CHP ilçelerinde açıklanan 30 isimden sadece üç isim yerini korudu. Buna göre Dikili: Adil Kırgöz Seferihisar: İsmail Yetişkin ve Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu yerini korurken 27 ilçe belediye başkanı adaylığında değişikliğe gidildi. İZMİR'İN SİYASİ BİLANÇOSU 2019 yerel seçimlerinde Balçova, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Urla, Menderes, Torbalı, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde CHP, Bergama, Bayındır, Kiraz ve Kınık ilçelerinde AK Parti, Aliağa ilçesinde MHP, Tire'de ise İYİ Parti sandıktan ilk sırada çıkmıştı. ÖZGÜR ÖZEL, TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürmüş, görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedilmişti. BUĞRA GÖKÇE'DEN TEBRİK MESAJI Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Yaptığı paylaşımda, "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. Dr. Cemil Tugay'ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum. Aday adaylığı süresince gösterdikleri yüksek sevgi, ilgi ve inanç nedeniyle güzel İzmir'imizin, güzel insanlarına şükranlarımı sunuyor, bu yolculukta bizlere destek olan tüm parti üyelerimize, yol arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İzmir daha da güzel olsun, İzmir'in yıldızı hep parlasın." ifadelerini kullandı. Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. @drcemiltugay'ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum.



Aday adaylığı süresince gösterdikleri yüksek sevgi, ilgi ve inanç nedeniyle güzel İzmir'imizin, güzel… — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 29, 2024

CEMİL TUGAY KİMDİR? REKLAM CHP'nin İzmir Belediye Başkanı adayı netleşirken gözler Cemil Turan'a çevrildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Turan, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı. 1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı. Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu. 2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü. 2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı. 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı. 2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı. 2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu. 2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.