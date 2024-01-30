Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz Sivasspor ile anlaşma sağladı! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz Sivasspor ile anlaşma sağladı! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz Sivasspor ile anlaşma sağladı! Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz için flaş bir gelişme yaşandı.

Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Bartuğ'un da düzenli oynamak için ayrılığı istediği öğrenildi.

Genç orta sahanın yarın Sivas'a uçması bekleniyor.

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.