Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne gelen “Birisi ile ortak iş yaptık. Paranın yüzde 10’u benim olacaktı. Parayı aldı, bana vermedi, şikayetçiyim” ihbarı üzerine harekete geçen ekipler akıl almaz bir vurgunu ortaya çıkardı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu kez mağdur şikayetinden değil, dolandırıcıların şikayeti üzerine mağduru bulan Gayrettepe polisinin filmleri aratmayan operasyonunun detayları hayrete düşürdü. İşte dolandırılan dolandırıcının ihbarıyla ortaya çıkan vurgun.

KADIN ÖĞRETMENE FETÖ TUZAĞI

Kadıköy’deki evinde yalnız yaşayan C.A.’nın telefonu geçen yıl aralık ayı başında çaldı. Karşısındaki kişi savcı olduğunu, FETÖ terör örgütüne operasyon düzenlediklerini, örgütün kendisine ait kimlik ve hesapları kullandığını, operasyon bitene kadar parasını güvenli bir yerde tutacaklarını söyledi. Bu görüşmede kendisine bir telefon göndereceklerini, bundan sonraki görüşmeleri sadece bu telefondan yapacaklarını belirtti. Telefonun C.A.’ya ulaşmasının ardından kabus dolu günler başladı. C.A. her gün arandı, paraları hazır etmesi söylendi. Bu görüşmeler sürerken telefondaki çete üyesi, C.A.’nın evinin bulunduğu bölgede birçok dairesi olduğunu öğrendi.

KADININ EVLERİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE VEKÂLETİN PEŞİNE DÜŞTÜLER Telefonda bu daireleri de almak için vekâlet almaya çalışan dolandırıcılar baskıları artırmaya başladı. Gözaltına alma ve tutuklamayla tehdit eden çete üyesine yaşlı kadın günlerce direndi. Kabus dolu geçen günlerin ardından çete üyesi, eve göndereceği kişiye parayı teslim etmesi talimatı verdi. C.A., kapıya gelen çete üyesine banka hesaplarından çekerek topladığı 117 bin doları verdi. C.A., parayı alan kişiye de parayı aldığına dair imza attırdı. ÇETE ÜYESİ POLİSİ ARADI, "DOLANDIRILDIM" DEDİ Çete parayı aldı ancak üyelerinden birine para verilmedi. Bunun üzerine parayı alamayan çete üyesi polisi arayarak, "Benim yüzdemi vermediler, dolandırıldım" diyerek çeteyle ilgili bazı bilgiler verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu ihbarla harekete geçti ve geçen pazar günü çete üyeleri E.A., M.C.E., Ö.K. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Alınan 117 bin doların 61 bin 100 doları M.T.'ye ait bakkal dükkanında bulundu. Ayrıca burada ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi. Polis, çete üyelerini sorguya alarak parayı kimden aldıklarını sordu. Başta direnen şüpheliler, C.A.'yı dolandırdıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, C.A.'nın evine gitti ve zili çaldı. C.A., kapıdaki polislere polis olduklarına inanmadığını söyleyerek kapıyı açmadı.