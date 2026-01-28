Habertürk
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!

        İstanbul Kadıköy'de yaşayan 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'yı telefonla arayarak 117 bin dolar dolandıran ve daireleri için vekâlet almaya çalışan şüphelilerin oyunu, içlerinden birinin ihbarıyla ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro ekipleri yaşlı kadının evine gittiğinde, günlüğüne yazdığı "Gün boyu kabus, yalnızlık, 2026 kötü başladı" şeklindeki notlarla yaşadığı dramı gözler önüne serdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 61 bin 100 dolara el konuldu

        Giriş: 28.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:03
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne gelen “Birisi ile ortak iş yaptık. Paranın yüzde 10’u benim olacaktı. Parayı aldı, bana vermedi, şikayetçiyim” ihbarı üzerine harekete geçen ekipler akıl almaz bir vurgunu ortaya çıkardı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu kez mağdur şikayetinden değil, dolandırıcıların şikayeti üzerine mağduru bulan Gayrettepe polisinin filmleri aratmayan operasyonunun detayları hayrete düşürdü. İşte dolandırılan dolandırıcının ihbarıyla ortaya çıkan vurgun.

        KADIN ÖĞRETMENE FETÖ TUZAĞI

        Kadıköy’deki evinde yalnız yaşayan C.A.’nın telefonu geçen yıl aralık ayı başında çaldı. Karşısındaki kişi savcı olduğunu, FETÖ terör örgütüne operasyon düzenlediklerini, örgütün kendisine ait kimlik ve hesapları kullandığını, operasyon bitene kadar parasını güvenli bir yerde tutacaklarını söyledi. Bu görüşmede kendisine bir telefon göndereceklerini, bundan sonraki görüşmeleri sadece bu telefondan yapacaklarını belirtti. Telefonun C.A.’ya ulaşmasının ardından kabus dolu günler başladı. C.A. her gün arandı, paraları hazır etmesi söylendi. Bu görüşmeler sürerken telefondaki çete üyesi, C.A.’nın evinin bulunduğu bölgede birçok dairesi olduğunu öğrendi.

        KADININ EVLERİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE VEKÂLETİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

        Telefonda bu daireleri de almak için vekâlet almaya çalışan dolandırıcılar baskıları artırmaya başladı. Gözaltına alma ve tutuklamayla tehdit eden çete üyesine yaşlı kadın günlerce direndi. Kabus dolu geçen günlerin ardından çete üyesi, eve göndereceği kişiye parayı teslim etmesi talimatı verdi. C.A., kapıya gelen çete üyesine banka hesaplarından çekerek topladığı 117 bin doları verdi. C.A., parayı alan kişiye de parayı aldığına dair imza attırdı.

        ÇETE ÜYESİ POLİSİ ARADI, “DOLANDIRILDIM” DEDİ

        Çete parayı aldı ancak üyelerinden birine para verilmedi. Bunun üzerine parayı alamayan çete üyesi polisi arayarak, “Benim yüzdemi vermediler, dolandırıldım” diyerek çeteyle ilgili bazı bilgiler verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu ihbarla harekete geçti ve geçen pazar günü çete üyeleri E.A., M.C.E., Ö.K. ve M.T.’yi gözaltına aldı. Alınan 117 bin doların 61 bin 100 doları M.T.’ye ait bakkal dükkanında bulundu. Ayrıca burada ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi. Polis, çete üyelerini sorguya alarak parayı kimden aldıklarını sordu. Başta direnen şüpheliler, C.A.’yı dolandırdıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, C.A.’nın evine gitti ve zili çaldı. C.A., kapıdaki polislere polis olduklarına inanmadığını söyleyerek kapıyı açmadı.

        KOMŞUSU İKNA ETTİ

        Polisler bunun üzerine komşusuyla görüşerek C.A.’yı ikna etmelerini istedi. Komşusu, C.A.’ya kapıya gelenlerin gerçek polis olduğunu söyleyince kapıyı açtı. C.A., polislere yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. Polisler, kurtardıkları 61 bin 100 doları C.A.’ya teslim edeceklerini belirtti.

        KABUS DOLU ANLARI GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ

        Yaşlı kadının tek başına yaşadığı evde başına gelen kabus dolu olayları günlüğüne gün gün yazdığı da anlaşıldı. C.A.’nın günlüğünde yazan; “1-31 Aralık çok zor geçti. Hayatımın en kötü yılbaşısı. Dayan… Dayan… Yalnızlık.”, “2026 çok kötü başladı benim için! İnşallah düzelir!”, “Gün boyu kaos! Konu veraset. Dayanamıyorum.” notları delil dosyasına konuldu.

        “BİR DAHA ARAYAN OLURSA TELEFONU KAPAT, BİZİ ARA”

        Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden yaşlı kadına, ekipler de önemli bir uyarıda bulundu. Hiçbir polis ya da savcının telefonda ya da başka şekilde para istemeyeceğini belirten ekipler, bu şekilde bir daha aranması halinde telefonu kapatarak kendilerini aramasını istedi.

        İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

        Kocaeli'de polis ekipleri, bir iş insanı ile doktorun kiralık tetikçi aracılığıyla öldürülmesi için iki ayrı suikast planını ortaya çıkardı. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Azmettiricilerin kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

