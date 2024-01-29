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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, iç sahadaki üst üste 15. galibiyetle rekor kırdı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, iç sahadaki üst üste 15. galibiyetle rekor kırdı

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte iç sahada üst üste 15. maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı. Galatasaray ise bu sezon ligde iç sahada 12'de 12 yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:20
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        Okan Buruk'tan yeni rekor
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Okan Buruk iç sahada üst üste 15. galibiyetini alarak tarihi bir başarıya imza attı.

        Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör" ifadeleri yer aldı.

        HATAYSPOR MAÇINDAN SONRA YENİLGİ YOK

        Son olarak Hatayspor’a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

        Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

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        SARI KIRMIZILILAR EVİNDE KAYBETMİYOR

        Galatasaray bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybetti. Cimbom, bu maçtan oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

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