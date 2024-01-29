Okan Buruk, iç sahadaki üst üste 15. galibiyetle rekor kırdı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Okan Buruk iç sahada üst üste 15. galibiyetini alarak tarihi bir başarıya imza attı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör" ifadeleri yer aldı.

HATAYSPOR MAÇINDAN SONRA YENİLGİ YOK

Son olarak Hatayspor’a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.