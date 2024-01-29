Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli CHP Çeşme Belediye Başkanı adayı oldu CHP, İzmir adaylarını belirlemek için bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendiği toplantıda Çeşme için sürpriz bir karar çıktı. Teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, CHP'den Çeşme'den belediye başkan adayı oldu

Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:56 facebook

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