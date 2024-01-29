Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" başlıklı toplantıda yaptığı açıklamaları şöyle:

Hep söylediğim gibi biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hazırlığıyla tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız. Buradaki her bir genç kardeşim potansiyel olarak yarının iş insanı, siyasetçi, sanatçı, milletvekili, belediye başkanı ve elbette cumhurbaşkanı adayıdır. Mahalli seçimlerde pekçok ilimizde, ilçemizde gençlik teşkilatından yetişme arkadaşlarımız aday olarak partimizi temsil ediyor.

"GENÇLERİN ÖNÜNÜ HER ALANDA BİZ AÇTIK"

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Cumartesi günü İzmir'deydik. Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Adana, Kahramanmaraş adaylarımız aynı şekilde gençlik teşkilatımızdan yetişme. Karabük il ve çok sayıda ilçe adayımız yine kollarımızdan geliyor. Belediye meclisi, yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor. Önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. TBMM'de gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var. Meclis'te 30 yaş altı 5 vekilden 4'ü AK Parti'den. Bürokrasi, üniversite, iş dünyasında partimizin gençlik kollarıyla birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Bu konuda ben sizlere güveniyorum.Hayat doğumdan ölüme kadar süren, nesillerden nesile aktarılan tecrübe, birikim, devri daimidir. Kendinizi geliştirmeyi, mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her alanda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır.

"31 MART GECESİNİ SİZLER AYDINLATACAKSINIZ"

Siz şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan, 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir. Gençlerimizle gerçekleştiğimiz buluşmaları hasret giderme yanında böyle bir paylaşımın vesilesi haline getirmeye çalışıyoruz. Rabbime hamd ediyorum 'Ya Rab bana böyle genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğim için sana hamdolsun'. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitlenen yeni iletişim mecraları klasik usülleri tehdit ediyorsa da biz onları da kullanarak sizlerle muhabbetimizi kesintisiz sürdürüyoruz.

"KADINLAR İÇİN KIRAATHANE YAPACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda kararlılıkla ilerlerken hiçbir mecrayı ve mesajı kaybetme lüksümüz yok. Bunun için hem yüzyüze hem yaygın olarak kullanılan diğer mecraları kullanarak herkesle ama özellikle de gençlerimizle yakın teşriki mesai yapacağız. Önümüzdek günlerde Adana, Diyarbakır, Ankara, İstanbul'da gençlerimizle bir arada olacağız. Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek parti AK Parti'dir. Siz bakmayın birilerinin seçim arefesi gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin istismarını bilir. Gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir. Mayıs ayındaki seçimler için milletimizin takdirine sunduğumuz beyannamede gençlerimize yönelik taahhütlerimiz vardı. Biz bu taahhütlerin hepsini de gerçekleştirdik. İndirimli telefondan ücretsiz internet, üniversite kredi ve bursların yükseltilmesinden yeni evlenen gençlere kadar tüm sözlerimizi tuttuk veya adımını attık. Son mahalli idareler seçiminin yapıldığı AK Partili belediyeler gençlerimizin hizmetinde. 1000'in üzerinde spor salonu yaptık. 621 millet kırathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız.

"BİZ YAPARIZ ONLAR YIKAR, ARADAKİ FARK BU"

555 gençlik merkezi, 541 bilgi evi, 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek konferans salonu ve tiyatro salonları. 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane ve 4300 tesisi sunduk. Bunlar sadece son 5 yılda sizlere kazandırdığımız hizmetler. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Bizden önce Eskişehir'de hızlı tren diye bir şey var mıydı? Üniversite, şehir hastanesini kim yaptı? Yine biz. Bunlar nerede? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Şimdi Nebi Hatipoğlu kardeşimle elele vererek yerel yönetim ve merkezi yönetim olarak elele vereceğiz, Eskişehir'i çok daha farklı bir şekilde uçuracağız. Uzay çalışmalarımızda yeni tarihi ve bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi bir gencimizdir.

"İNŞALLAH ROKETİMİZİ UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

Milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ortak kazançları sabote etmek kadar zavallı haldedir. Ufukları kendi bireysel hırslarından olan bir güruh ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yapığı işe turistik gezi dediler. Ayıptır. Bu kadar para harcanır mı dediler. Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezi değil, sizleri, bu nesli uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır. Tabii bu işler Bay Bay Kemal'in musluk açılışına benzemez. İstanbul'daki başkanları alıyor götürüyor İstanbul'a orada musluk açılışı yapıyorlar. Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyorlar. İnternet üzerinden yaptığı toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya benzemez bu. Bu işlerin arkasında çok büyük vizyon, hazırlık, emek, gayret var. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman kendi roketimize nasıl kulp takacak, yaşayıp göreceğiz.