İran'da protestolar sürerken Hamaney'den açıklama

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki kültür sisteminin "devrimci bir şekilde yeniden yapılandırılması" çağrısında bulundu.
İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar sürerken, İran dini lideri Hamaney'den açıklama geldi.
Hamaney, "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor. Yüksek Konsey, ülkenin farklı alanlarında kültürdeki zayıflıkları gözlemlemelidir" ifadelerini kullandı.
"AHLAK POLİSLİĞİ KALDIRILDI" İDDİASI
Ülke çapında protestolar 3 aya yakın süredir devam ederken, bazı yetkililerin ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıklaması kafa karıştırırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri geçtiğimiz günlerde ahlak polisi birimlerinin kaldırıldığını açıklaması kafa karışıklığı yarattı. Ancak konuya ilişkin devlet yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Belgrad'da gazeteciler tarafından Montazeri'nin açıklamasına ilişkin soruya doğrudan bir yanıt vermedi.
Bazı yerel haber sitelerinde, "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakınma Merkezi"nin sözcüsü ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıkladığı aktardı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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