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İran'dan Almanya'ya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da gözaltındaki İranlı diplomatın Belçika'ya iadesiyle ilgili olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı

10.10.2018 - 21:02 | Güncelleme: AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bir süredir Almanya'da gözaltındaki İranlı diplomatın Belçika'ya iadesiyle ilgili olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin dışişleri bakanlığına çağrıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesinden yapılan açıklamada Kasımi, Alman Büyükelçi'yle görüşmede İranlı diplomatın Almanya'da gözaltına alınması ve Belçika'ya iade edilmesine itiraz edildiğini söyledi.

Söz konusu girişimin İran'la Avrupa ilişkilerine komplo kuran güçlerin işi olduğunu öne süren Kasımi, uluslararası diplomasi hukukuna uymayan girişime son verilmesini ve İranlı diplomatın ülkesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Belçika Federal Savcılığı tarafından temmuz ayında yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki Villepinte Konferans Salonu'nda İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle Brüksel'de iki kişinin gözaltına alındığını, İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu öne sürülen İran'ın Viyana Büyükelçiliği'nde diplomat olduğu tespit edilen Esedullah Esedi adlı kişinin ise Almanya'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Alman polisinin Bavyera'da gözaltına aldığı Esedi için Belçika iade talebinde bulunmuştu. Brüksel'deki başsavcılığın iade talebine Bavyera kenti Bamberg'te bulunan mahkemeden geçen hafta olumlu yanıt gelmiş, Tahran yönetimi suçlamaları reddederek kararı kınamış, diplomatın serbest bırakılmasını talep etmişti.

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