İran-İsrail gerilimi sürüyor: Hamaney'den İran silahlı kuvvetlerine teşekkür

İran-İsrail gerilimi devam ederken İran dini lideri Ali Hamaney, ülkenin silahlı kuvvetlerine operasyonlarından dolayı teşekkür etti.

1 Nisan günü İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırmasının ardından 13 Nisan gecesi İran misilleme saldırısında bulunmuştu. İran'ın misilleme saldırısının ardından 19 Nisan gecesi İsrail İHA saldırısı düzenlemişti.

Dünya İran-İsrail hattındaki gelişmeleri takip ederken, İran dini lideri Hamaney bugün yaptığı açıklamada ülkenin silahlı kuvvetlerine teşekkür etti ve düşmanın taktiklerinin öğrenilmesi çağrısında bulundu.