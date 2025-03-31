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        Haberler Dünya İran lideri Hamaney, ABD'nin saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde güçlü karşılık vereceklerini söyledi | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney, ABD'nin saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde güçlü karşılık vereceklerini söyledi

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:59
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        İran: ABD saldırırsa güçlü karşılık veririz
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        Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değindi.

        İsrail'in, Gazze, Lübnan ve Filistin'de Ramazan ayında çocukları öldürerek soykırıma devam etmesinin Müslümanları derinden üzdüğünü ve bu katliamların ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Hamaney, "Bu suç şebekesi Filistin'den atılmalıdır ve bu gerçekleşecektir. Herkes bu kötü varlığın bu bölgeden yok edilmesi için çaba göstermelidir." dedi.

        Hamaney, İsrail'in sömürgeci güçler adına bu suçları işlediğini ve ülkeleri işgal ettiğini söyleyerek, "Ellerinden gelse bütün bölgeyi işgal ederler. Şu anda da Suriye'yi işgal ediyorlar. Bunu sömürgecilerin vekil gücü olarak yapıyor. Bu bölgede tek bir vekil güç var o da yozlaşmış gaspçı Siyonist rejimdir." ifadelerini kullandı.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine isim vermeden işaret eden Hamaney, şunları söyledi:

        "Bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar. Dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler. Ülke içinde fitne çıkarmaya kalkarlarsa da milletin kendisi bunun cevabını verecektir."

        Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

        ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu.

        Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

        Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri de Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

        Trump, son olarak dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

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