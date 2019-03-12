2 | 8

En pahalı baharatlar arasında başı çeken İran safranı, aktarlarda kilogramı 70 bin liradan satılıyor. İran'ın 'kırmızı altın'ı olan 3000 yıllık safranın bu kadar pahalı olmasının nedeni 1 kilogram safran elde edebilmek için 170 bin çiçek toplamak gerekmesi ve çiçeğin çok küçük bir kısmından elde ediliyor olması.