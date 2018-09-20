İnterpolün aradığı pasaportlar bulundu

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis tarafından aranması olan DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi bazı terör örgütü üyelerinin VİP sahte pasaportlarla yurt dışına kaçtıklarını belirledi.

LÜKS REZİDANSA OPERASYON YAPILDI

Liderliğini İran uyruklu 'sahtecilik profesörü' olarak bilinen Afshin A.'nın Esenyurt'ta bulunun lüks rezidanstaki dairesine operasyon düzenlendi. Afshin A., Afshin Y., Afshin Z. ve Zahed M. gözaltına alındı.

İNTERPOLÜN ARADIĞI PASAPORTLAR BULUNDU

Afshin A.'nın sahtecilik merkezi olarak kullandığı dairede yapılan aramalarda, İnterpol tarafından çalıntı kaydı bulunan 16 adet pasaport, Avrupa ülkelerine ait çalıntı ve sahte çipli kimlik kartları ve sahtecilik malzemeleri ele geçirildi.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI BİLE YAPMIŞLAR

Avrupa ülkelerine ait çalıntı pasaportlara, yeni resim ve kimlik bilgileri işleyerek gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir hale getiren sahtecilik çetesinin aynı zamanda çipli Avrupa ülkelerine ait kimlik belgelerinin de sahtesini yapmayı başardıkları belirlendi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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