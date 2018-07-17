İrem Derici'nin depresyon isyanı!

Geçtiğimiz sene aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çöken İrem Derici, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavi gördükten sonra düzelen ve eski sağlığına kavuşan İrem Derici'nin 10 kilo aldığı ancak bu durumdan rahatsız olduğu söylenmişti. 10 kilo aldığı için mutsuzlaşan şarkıcının yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdiği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, 'depresyona girdi' haberleriyle ilgili konuştu