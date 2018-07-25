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Derici, 'Depresyona girdi haberleri yanlış. Sadece kendimi dinledim, yaş 31 oldu, eski günleri özlemeye başladım. Hastaneye yatmadım. Yatsam, zaten söylerim. Şu anda yaşadığımız dünya zaten tımarhane. Bir psikologla görüşüyorum ama... Oturuyorum karşısına, klişe değil konuşmalarımız, ben espri yapıyorum karşılıklı gülüyoruz, 1 saat sonra çıkıyorum doktorun yanından' sözleriyle iddialara da açıklık getirdi.