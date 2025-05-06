İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı

Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti. 4 aylık hamile olan oyuncu, bebeğinin cinsiyetini paylaştığı video ile duyurdu.

Çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan İrem Helvacıoğlu, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını müjdeledi. Oyuncu, paylaşımına; "Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı" notunu düştü.