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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı

        İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı

        Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:16
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        Bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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        Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti. 4 aylık hamile olan oyuncu, bebeğinin cinsiyetini paylaştığı video ile duyurdu.

        Çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan İrem Helvacıoğlu, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını müjdeledi.

        Oyuncu, paylaşımına; "Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı" notunu düştü.

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        #İrem Helvacıoğlu
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