İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'a tepki!
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçının ardından Egemen Korkmaz'a tepkide bulundu
Giriş: 18.03.2024 - 00:26 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:26
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor'da antrenör olarak görev yapan Egemen Korkmaz'a sert çıktı.
İrfan Can Eğribayat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz! Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir."
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