Irina Shayk yardımcısıyla el ele

Moda dünyasının yıldızarı New York'taki ödül gecesinde bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen gecenin pembe halısından renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Top model Irina Shayk ile el ele geceye gitti. Shakyk'ın yüzündeki ifade herkesin dikkatini çekti