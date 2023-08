Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain'in felç geçirdiği ortaya çıktı

7 Şurada Paylaş!









Iron Maiden 1975'te Leyton'da bas gitarist ve şarkı yazarı Steve Harris tarafından kuruldu. Dünya çapında büyük başarı elde eden grup, 1980'li yıllar boyunca bir dizi platin ve altın albüm çıkardı. Onlardan biri olan 'The Number of the Beast', tüm zamanların en popüler heavy metal albümlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon