Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain'in felç geçirdiği ortaya çıktı

"Beni felç etti... eşim Rebecca ve ailemin sevgisi ve desteğiyle, doktorlarım, özellikle Julie (rehabilitasyon terapistim) ve Maiden ailemin sevgisi ve desteğiyle yüzde 70'e yakın iyileşebildim" diyen Nico McBrain, "Esas olarak işimi yapmakla ve yüzde 100 zindeliğe kavuşmaya odaklanmakla ilgilendiğim için, bunu daha önce değil şimdi size bildirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Nico McBrain, daha sonra "Henüz tam iyileşmedim ama Tanrı'nın lütfuyla haftalar geçtikçe daha iyi ve daha güçlü oluyorum" ifadelerini kullandı ve ardından "Şimdiye kadarki en harika ve büyülü turne için hepinize teşekkür ederim, hepiniz çok harikaydınız" diye yazdı.

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"İYİLEŞMEYE ODAKLANDI"

Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood, kendisinin ve diğer grup üyelerinin, iyileşmesi sırasında yapmayı başardığı her şey için Nicko McBrain ile "çok gurur duyduklarını" söyledi.

Rod Smallwood, "Grup üyeleri ve bana göre Nicko'nun felç geçirdiğinden beri başardığı şey inanılmaz bir inanç ve irade gösterisi. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. O sıkı çalıştı ve iyileşmeye odaklandı" diye konuştu.