Workup Girişimcilik Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programın dönem sonundaki Demo Day etkinliğinde, 10 girişim sahneye çıkarak yaptıkları işleri anlattı. Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bugüne kadar girişimlere işbirlikleri şeklinde sürdürdükleri katkıya, finansal destekle devamn edeceklerini anlattı.

Bali, "İş Bankası Grubu bünyesinde kurduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. altında geçtiğimiz ay sonu itibarıyla oluşturulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na İş Bankası olarak 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettik. Böylece, girişimlere kurulan fon aracılığıyla ortak olarak, ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayacak ve ölçeklenmelerinde pay sahibi olacağız” dedi.

ÇİN'DEN SONRA LONDRA'DA DA MERKEZ AÇACAK

Türkiye haricinde yurtdışındaki girişim ekosistemlerini de takip ettiklerini kaydededen Bali, "Silikon Vadisi’nde kurduğumuz inovasyon merkezimiz Maxitech aracılığı ile dünyanın en önemli girişimcilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip ederek işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Maxitech ile birlikte öne çıkan yapay zekâ, robotik teknolojiler ve fintech örneklerini yerinde görüp, yakından izliyoruz" ifadesini kullandı.

Silikon Vadisi’nde açılan merkezin benzerini 29 Ekim’de Çin'in Şanghay kentinde açtıklarını belirten Bali, 2019 yılında da Londra’da bir merkez açacaklarının bilgisini paylaştı.

7 BİN BAŞVURU ALINDI

Üçüncü dönemi tamamlanan Workup girişimcilik programı çerçevesinde, bugüne kadar 7 binin üzerinde başvuru alındı. 40 girişimin dahil edildiği programın üçüncü dönemiyle birlikte mezun girişim sayısı 29’a yükseldi. Daha önceki mezun olan 19 girişimden 7’si yurt dışına satış yaparken, 5 girişim de yatırım aldı.

Demo Day'de sahneye çıkan 10 girişim ise şu şekilde;

- Animega: Anime severlerin, takip ettikleri film, dizi ve müziklere ulaşabildikleri online uygulama.

- Compocket: Büyük, pahalı ve kullanımı karmaşık bir elektronik ölçüm cihazı olan osiloskobu uygun maliyetli, küçük ve kolay kullanılabilir hale getiren yazılım ve donanım girişimi.

- Doktorderki: Uzman doktorlara bire bir soru sorulabilen mobil uygulama.

- Epiqur: Müzisyenler için donanım destekli sosyal canlı yayın platformu.

- Hangi Üniversite Hangi Bölüm: Üniversite adayı öğrencilerin üniversiteleri ve bölümleri keşfetmelerini sağlayan, video içerik üreten web platformu.

- Her Yerde Pilates: İstenilen zaman ve istenilen yerde uzman eğitmenler eşliğinde pilates yapılabilmesini sağlayan online stüdyo.

- Leadonly: Sağlık sektörü için dijital lead otomasyonu sağlayan CRM aracı.

- Onboardio: Canlı sohbet kullanan web sitelerinde, ziyaretçilerin site içerisindeki hareketlerini analiz edip potansiyel soruları ve cevapları daha soru sorulmadan gösteren ön-sohbet aracı.

- StartupHR: Startup’ların ekip arkadaşı, stajyer, yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışan bulabileceği dijital platform.

- UserGuiding: Kullanıcının ürün kullanımı yolculuğunu kolaylaştıran, interaktif rehberler ve ürün turları hazırlanabilen araç.

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