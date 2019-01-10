Türkiye İş Bankası, işletmelerin masraf süreçlerini daha dijital hale getirmek için yerli girişim 'Masraff' ile birlikte işbirliğine gitti. Bu kapsamda, İş Bankası müşterisi olan firmalar İnternet Şube ve İşCep’ten alacakları referans kodu ile gerçekleştirecekleri satın alımlarda Masraff’ın bir yıllık üyeliğini ilk üç ay ücretsiz kullanabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dijitalleşmenin İş Bankası için sonu gelmeyecek sürekli ve giderek hızlanan bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Masraff gibi uygulamalar, işletmelere hem zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar sunuyor. Bu işbirlikleri ile ticari müşterilerimizin işlerini daha kolay yapabilecekleri uygulamalara avantajlı koşullarla ulaşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK VERİYORUZ'

Masraff’ın Arya Kadın Yatırım Platformu’nun yatırımcılar ile girişimcileri buluşturduğu ve İş Bankası’nın ana sponsor olarak yer aldığı Arya Retreat etkinliğinde birinci olduğunu belirten Şimşek, "Girişimcilerin ve özellikle kadın girişimcilerin büyümelerinde katkı sağlayacak bu tip işbirliklerine çok önem veriyoruz" dedi.

Masraff’ın kurucu ortağı ve CEO’su Begül Eray Sezgin de, "Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda süreçlerini akıllı ve otomatik hale getirmeleri artık bir zorunluluk olarak karşımızda. Biz de şirketlerin masraf yönetimini, fişin sadece fotoğrafının çekildiği, veri girişi sürecini yapay zeka algoritmalarımızın tamamladığı, hazır entegrasyonlarımız sayesinde masrafların muhasebe sistemlerine aktarımının yapıldığı komple bir çözüm olarak sunuyoruz şeklinde konuştu.

Arya Kadın Yatırım Platformu Yönetici Ortağı Deniz Duygu ise, İş Bankası'nın girişimciler ile işbirliği oluşturmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

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