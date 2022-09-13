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Türkiye İş Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Kredinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) likidite ihtiyaçlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullandırılacağı kaydedildi.

Bankanın, geçtiğimiz ay da yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı alanlarda kullandırmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) toplam 227 milyon dolar tutarındaki kaynak sağlamıştı.

'AIIB İLE İLİŞKİMİZİN GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarında yüksek düzeyli artışların gerçekleştiği ve tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı, Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı etkilerin devam ettiği mevcut ekonomik konjonktürde, AIIB’den aldıkları uzun vadeli kaynağı KOBİ’lerin kullanımına sunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bu kaynağın, işletmelerin finansal dayanıklılığının artmasını ve yeni istihdam imkânlarının yaratılmasını olumlu etkileyeceğini ifade eden Yalçın, “Uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güvenin bir göstergesi olan bu kredi, Türkiye İş Bankası’nın AIIB ile gerçekleştirdiği ilk işlem. Bankamızın işbirliği içerisinde olduğu uluslararası finansal kuruluşlar arasına AIIB gibi saygın bir kurumun da katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gelecek dönemlerde de AIIB ile olan ilişkinin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

'ÜYE ÜLKELERİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK KARARLIĞIMIZIN ÖRNEĞİ'

Asya Altyapı Yatırım Bankası Genel Direktörü Najeeb Haider ise, Covid-19 salgınının etkilerinin azaltılması programı kapsamında sağladıkları bu kaynağı, üye ülkelerin ve partner kuruluşların desteklenmesine yönelik kararlılıklarının ve kapasitelerinin bir örneği olarak gördüklerini belirtti.

Bu işlemi İş Bankası ile uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerinin başlangıcı olarak gördüklerini vurgulayan Haider, "Dünya ekonomisinin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar altında Türk ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lere destek vermekten ve Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.