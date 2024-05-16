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        Haberler Dünya Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya özerk bölgesinde şiddet olayları: OHAL ilan edildi, asker sevk edilecek

        Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya özerk bölgesinde şiddet olayları: OHAL ilan edildi, asker sevk edilecek

        Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından bölgede 12 günlük OHAL ilan edildi. Fransa Başbakanı Attal, bölgeye asker sevk edileceğini bildirirken, ayrıca bölgede TikTok kullanımı da yasaklanacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:07
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        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
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        Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından Fransa saatiyle olağanüstü hal (OHAL) yürürlüğe girdi.

        Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başbakan Gabriel Attal'ın toplantıda, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için kararname sunduğunu belirtti.

        Thevenot, bu kapsamda devletin Yeni Kaledonya'daki yetkilerinin güçlendirileceğini ifade ederek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulayabileceğini anlattı.

        12 GÜNLÜK OHAL

        Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe gireceğini duyuran Thevenot, OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceğini kaydetti.

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        Thevenot, Attal'ın, Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz masasına başkanlık edeceğini aktardı.

        BÖLGEYE ASKER SEVK EDİLECEK, TIKTOK YASAKLANACAK

        Fransa Başbakanı Gabriel Attal, şiddet olaylarına sahne olan ülkesinin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya asker sevk edileceğini bildirdi.

        Ulusal basındaki haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı.

        Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.

        YENİ KALEDONYA'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

        Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

        Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

        Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

        Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
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