Ankara Emniyeti'ndeki 4 gözaltının ardından 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ile 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi. Ankara Emniyeti'nde dün 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştı

Habertürk Giriş: 16.05.2024 - 07:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:37 facebook

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