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        Haberler Gündem Güvenlik Ayhan Bora Kaplan soruşturması son dakika yeni gözaltılar

        Ankara Emniyeti'ndeki 4 gözaltının ardından 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ile 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi. Ankara Emniyeti'nde dün 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 07:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:37
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        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

        1 KOMİSER VE 3 SİVİL GÖZALTINA ALINDI

        Bu açıklamanın ardından bu sabah yapılan son açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ile 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.

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