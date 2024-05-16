Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı

        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı

        Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında tüm Türkiye'nin konuştuğu Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar kasabasındaki o cinayette sona gelindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumartesi günü yapılan operasyonun ardından anne Fatma Erdem ve baba Mustafa Erdem soruşturma savcısına ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmiş; anne Fatma serbest bırakılırken, baba Mustafa ise 15 yaşındaki kızını öldürmek suçlaması ile tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilmişti.

        Mustafa Erdem dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayında #şüküriçinadalet etiketiyle başlattığı kampanya yayın sırasında Türkiye listesinde birinci oldu ve dünya listelerine altıncı sıradan giriş yaptı.

        Isparta’da ise bugün şok edici yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce işlediği hırsızlık ve darp suçlarından 5 ay 5 gün ertelenmiş hapis cezası alan baba Mustafa, Isparta’ya döndükten sonra imzalarını atmadığı ve denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiği için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Mustafa Erdem öğle saatlerinde pazarda jandarma ekipleri tarafından yakalandı, tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra Yalvaç Cezaevi’ne gönderildi. Şükür Türkan Erdem dosyasında ise soruşturma savcısı Mustafa’nın serbest bırakılması kararına da itiraz etti. Bir üst mahkemenin değerlendirdiği itirazın sonucu merakla bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar
        Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"