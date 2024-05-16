Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbiye sayılı günler kala, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin iddaa oranları açıklandı.

Sezonun başından bugüne kadar süren şampiyonluk mücadelesinin düğümünün kopacağı maç için geri sayıma geçildi.

Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray derbinin favorisi olarak gösteriliyor ve sarı-kırmızılıların galibiyeti için belirlenen oran 2.06.

Taraftarlarının da desteğini arkasına alacak olan Cimbom, sahadan üç puanla ayrılarak şampiyon olmak istiyor.