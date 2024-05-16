Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün kopacağı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları da belli oldu. Açıklamaya göre Galatasaray 2.06'lık oranıyla derbinin favorisi. Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran ise 2.73
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbiye sayılı günler kala, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin iddaa oranları açıklandı.
Sezonun başından bugüne kadar süren şampiyonluk mücadelesinin düğümünün kopacağı maç için geri sayıma geçildi.
Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray derbinin favorisi olarak gösteriliyor ve sarı-kırmızılıların galibiyeti için belirlenen oran 2.06.
Taraftarlarının da desteğini arkasına alacak olan Cimbom, sahadan üç puanla ayrılarak şampiyon olmak istiyor.
Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran ise 2.73 olarak belirlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin berabere kalmasına verilen oran ise 3.54.
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Galatasaray puanını 99'a yükseltti.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.
Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Sarı-lacivertliler ise kalan iki maçını da kazanarak Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.