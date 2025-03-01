İş Sanat'tan çocuklar için ücretsiz atölyeler

YÜZLERDEKİ HİKÂYEYİ KEŞFET: YARATICI PORTRE ATÖLYESİ

9 Mart Pazar, 16.30 / 23 Mart Pazar, 17.30

Yaş grubu: 6-9 yaş

Sanatın gücüyle bir yüzün derinliklerini keşfetmeye hazır mısınız? “Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet: Yaratıcı Portre Atölyesi”nde katılımcılar, her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyecek; temel portre tekniklerinden yola çıkarak, renkler, dokular ve çizgilerle duygularını yansıtan eserler yaratacaklar. Yaratıcılığı teşvik eden bu atölye, çocukların hem sanat becerilerini geliştirmelerine hem de kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyacak.

DOĞANIN RENKLİ HİKÂYELERİ: KARTPOSTAL ATÖLYESİ

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9 Mart Pazar, 17.30

Yaş grubu: 8-12 Yaş

Bu atölyede katılımcılar doğadaki farklı mevsimleri, manzaraları ve ilginç detayları renkli kartpostallara aktaracaklar. Çiçekler, ağaçlar, deniz kenarları veya dağ manzaraları gibi doğal öğeler, boyama teknikleriyle canlanacak. Tasarladıkları kartpostallarda doğal dünyayı kendi gözlerinden yansıtan kişisel bir hikâye anlatacaklar. Doğayı keşfetmenin yanı sıra sanatla duygusal ifadeyi birleştiren bu eğlenceli ve öğretici atölyedeki her bir kartpostal, katılımcıların doğa ile kurduğu özgün bağlantının yansıması olacak.

TABAĞIMDAKİ NATÜRMORT

15 Mart Cumartesi, 16.30 / 22 Mart Cumartesi, 17.30

Yaş grubu: 6-9 yaş

Hayatın büyüleyici detaylarına yakından bakmaya ne dersiniz? Bu atölyede minik sanatseverler, günlük yaşamın parçası olan nesneleri sanatla buluşturacak. Osman Nuri Paşa’nın “Tabaklı ve Meyveli Natürmort” eserinden ilhamla, masalarındaki meyveler veya çiçekleri gözlemleyerek bunları birer sanat eserine dönüştürecekler. Atölye, natürmort sanatının temellerini keşfederken, ışık, gölge ve renklerin nasıl etkileşime girdiğini öğrenme fırsatı da sunacak.

ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

16 Mart Pazar, 16.30

Yaş grubu: 8-12 yaş

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin Türk Resmini İzlemek isimli sergisindeki heykelleri inceleyerek atölyeye başlayacak olan çocuklar, heykeltıraşların ilham kaynakları ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, alüminyum folyolar ve tellerle kendi heykellerini üretecekler.