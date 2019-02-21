Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1500’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan Zirve’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.
T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek’in konuşmacı olarak katılacağı Zirve’de bu yıl yer alacak yabancı konuşmacılar arasında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs, dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka şirketlerinden 2021.AI’nin kurucusu Mikael Munck, Blockchain.com’un kurucu ortağı Nicolas Cary, Shazam’ın kurucusu Philip Inghelbrecht, Global Girişimciler Derneği (Global Entrepreneurs Foundation) Başkanı Derik Kim, Uniti Electric Car CEO’su Lewis Horne ve China Market Research Group kurucusu Shaun Rein gibi isimler yer alıyor.
Zirve’de ilk defa Cumhurbaşkanlığı’ndan 4 önemli isim Türkiye Vizyon 2023 oturumunda bir araya gelecek. Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile birlikte Türkiye’nin yarınını konuşacaklar.
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı, Limak Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Borusan Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Uipath Türkiye CEO’su Tansu Yeğen, Socar CEO’su Zaur Gahramanov gibi Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler de konuşmacı olarak yer alacak. Bu yıl etkinliğe katılacak dikkat çekici isimlerden bir diğeri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu olacak.
Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Zirve’ye ABD, Kanada, İsveç, İsviçre, Ürdün, Nijerya, İngiltere, Güney Kore, Hollanda, Çin, Slovakya ve Estonya gibi ülkelerden uluslararası katılımlar gerçekleşecek.
Zirve’de ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkat çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacaklar.
Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.
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