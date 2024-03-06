İş yeri kira artış oranı açıklandı! Mart ayında kira artış oranı yüzde kaç oldu?
Milyonlarca vatandaşın beklediği kira artış oranı, TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşti. Şubat ayında bu oran, yüzde 54,72 olarak belirlenmişti. İşte, Mart ayı iş yeri kira artış oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) güncel enflasyon oranlarını açıkladı. Bu sayede TEFE-TÜFE verileri belirlendi ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı da açıklandı. İşte, Mart iş yeri kira artış oranı...
İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI MART AYINDA NE KADAR OLDU?
TÜİK, Şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubat'ta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 oldu.
Kirada tavam zam oranını belirlemek için kullanılan on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 55,91 oldu.
Böylece Mart ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,91 olarak ortaya çıktı.
KONUT KİRA ARTIŞ ORANI MART AYINDA NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILDI MI?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan 26 Şubat 2024 tarihli paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, 'yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada kiralardaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına dair bir açıklama yapılmadığı vurgulanırken, uygulamanın devam edeceğine dair bir ibare de yer almadı. Dolayısıyla uygulamayla ilgili hangi yönde karar alınacağı bu aşamada bilinmiyor.