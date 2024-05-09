İş yerinde çıkan tartışmada bacağından vuruldu

Olay, saat 22.30 sıralarında Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre iş yerinde bulunan E.U. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, E.U.'ya tabancayla ateş açtı. E.U. sağ bacağından vurulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri E.U.'ya olay yerinde yaptığı müdahale sonrası ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri hem iş yerinde hem de çevresinde incelemelerde bulundu.