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İş yerinin önünde oturuyordu! Sonrası akılalmaz!

Adana'da iş yerinin önünde oturan veteriner hekim Burçin Serinöz, apartmanın 6. katındaki balkondan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı. Serinöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

Otururken başına beton düştü
İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre şoke eden olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, veteriner hekim Burçin Serinöz, 4 Ağustos günü saat 18.45 sıralarında iş yerinin önündeki banka oturdu.

Bir süre bankta oturan Serinöz’ün kafasına apartmanın 6. katından kalıp halinde kopan beton parçası düştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Serinöz’ü görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Serinöz’ü Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Beyin Cerrahı Yoğun Bakım Ünitesine alınan Serinöz’ün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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