İşçi minibüsü ile otomobille çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa'da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Mehmet Demir (26) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11'i kadın 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.