Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal Güvenlikİşçi
ABONE OL

Kadın işçinin yarım çalışma izni işverenin tasarrufunda değil

Çalışan annelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmesi için getirilen yarım çalışma hakkı işçinin talebine bağlı olarak veriliyor. İşverenin, talebi kabul etmeme hakkı bulunmuyor. Yarım çalışma döneminde işçinin yarım günlük ücreti işsizlik fonundan karşılanıyor, sigorta primleri ödeniyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, çalışan annelerin doğum sonrasında yarım çalışma hakkını yazdı

Kadın işçinin yarım çalışma izni işverenin tasarrufunda değil
HABERTURK.COM

Kadın istihdamını artırmak ve çalışan annelerin yeni doğan çocuklarıyla ilgilenebilmeleri için 2016 yılında iki önemli düzenleme yapıldı. Bunlardan birincisi annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre 2 ay ile 6 ay arasında değişen yarım gün çalışma, diğeri ise çocuk okula başlayıncaya kadar ücretsiz izne ayrılma hakkı.

Ayrıntılara girmeden önce doğuma bağlı izin haklarını genel hatlarıyla hatırlayalım. Doğum öncesi ve sonrasında 8’er haftadan toplam 16 haftalık analık izni veriliyor. İşçi ve memur kadınlar bu iznin ardından birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, üçüncü doğumda 6 ay süreyle yarım çalışma izni kullanabiliyorlar. Bu sürelerin bitiminden sonra kadın işçiler 6 ay ücretsiz izne ayrılabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30’ar gün ekleniyor. Çocuğun engelli olması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanıyor.

2016 yılında getirilen bir başka hak ise kadın çalışanların bu sürelerin ardından çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar ücretsiz izne ayrılabilmesidir. Bu hak aslında işçi ve memur tüm kadınlara tanındı ancak beş yıla yakın süre geçmesine rağmen memurlarla ilgili yönetmelik çalışması hayata geçirilemedi.

İŞVERENİN TERCİH HAKKI YOK

İş Kanunu’na göre, 16 haftalık analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçi birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü ve daha sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izne ayrılabilir. Kanun, işçinin talep etmesi halinde “ücretsiz izin verilir” diyerek, işverene tercih hakkı bırakmıyor. İşverenin, yarım çalışma iznini vermemesi işçi açısından haklı fesih sebebidir. İşçi bu durumda kıdem tazminatını alarak ayrılabilir.

EVLAT EDİNEN ERKEK DE KULLANABİLİR

Yarım gün çalışma hakkından, üç yaşından küçük çocuğu evlat edinen kadın ve erkek işçiler de yararlanabiliyor.

İŞSİZLİK FONUNDAN YARIM MAAŞ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),yarım çalışma hakkından yararlanan işçilerin, ücretsiz izinde oldukları sürelere ait ücret kaybını telafi ediyor. İşsizlik fonundan karşılanan kaynakla, işçilerin yarım günlük ücretleri, brüt asgari ücret üzerinden işçiye ödeniyor. İşçinin normal ücreti ne olursa olsun, brüt asgari ücretin yarısı oranında ödeme yapılıyor. 2021 yılı için aylık ödeme tutarı 1.778,75 TL olacak. Bu tutardan 3.47 TL damga vergisi kesilecek.

Bu yıl için yapılacak toplam ödeme tutarı birinci doğumda 3.550,54 TL, ikinci doğumda 7.101,08 TL, üçüncü doğumda ise 10.651,62 TL olacak.

Kadın memurlar ise çalışmadıkları dönemde, fiilen çalışmaya bağlı ödemeler hariç maaşlarını alabiliyorlar.

600 GÜN PRİM KOŞULU ARANIYOR

İşsizlik fonundan karşılanan yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile prim bildirilmiş olması gerekiyor. Bu süre içinde işsizlik ödeneği alınıp alınmamasının bir önemi bulunmuyor.

30 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için analık izni halinin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a yarım çalışma belgesiyle başvuruda bulunmak gerekiyor. Ödemeler, yarım gün ücretsiz izin kullanılan ayı izleyen ayda yapılıyor.

Zorunlu sebepler dışında 30 günden sonra yapılan başvurularda, gecikme süresi kadar eksik ödeniyor.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ FONDAN

Yarım çalışma ödeneği alan işçilerin ücretsiz izinli oldukları günlere ait sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanıyor. Böylece sosyal güvenlik açısından bir mağduriyet yaşamıyorlar. Sigorta primleri, işçinin ücret tutarı ne olursa olsun brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN PARASI KESİLİR

Yarım çalışma döneminde hastalanarak geçici işgöremezlik ödeneği almaya başlayanlara, bu süre boyunca yarım çalışma ödeneği verilmiyor. Çocuğun hayatını kaybetmesi veya evlatlık halinin ortadan kalkması halinde tümüyle kesiliyor. Haftalık çalışma süresinin yarısında başka bir işte çalışmaya başlayanlar ile çalıştığı işyerinden ayrılanların da yarım çalışma ödeneği kesilir.

BEŞ YILDA 82.6 MİLYON LİRA ÖDENDİ

İŞKUR, yarım çalışma hakkından yararlanan işçilere 2016’da 2.9 milyon, 2017’de 17.1 milyon, 2018’de 18.4 milyon, 2019’da 23.5 milyon, 2020’de ise 20.7 milyon olmak üzere toplam 82.6 milyon lira ödeme yaptı. Bu rakamlara, her işçi için brüt asgari ücretin yüzde 32.5’i oranında yatırılan sigorta primi ile damga vergisi dahil değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Selçuk: 2020 yılında 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR'dan 2020'de 869 bin istihdam
SON DAKİKA: Avantajlı ihya başvurusu için son 10 gün
SOSYAL GÜVENLİKBAĞ-KUR ihyasında yapılandırma fırsatı
Son dakika: Sigorta primini yatırarak ihracat yapana vergi indirimi
SOSYAL GÜVENLİKe-ihracata istihdam koşullu teşvik
SON DAKİKA: Borç yapılandırma yapacaklar dikkat! Geri sayım başladı
SOSYAL GÜVENLİKBorçları yapılandırmada son 2 hafta
Son dakika: Kimlerin işsizlik ödenekleri asgari ücretle artacak
SOSYAL GÜVENLİKEngelli çocuk annesi nasıl emekli olur?
2021 dul ve yetim aylıkları ne kadar? Son dakika: Belli oldu!
SOSYAL GÜVENLİKYeni dul ve yetim aylıkları belli oldu
Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımı yapacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları!
SOSYAL GÜVENLİKAdalet Bakanlığı memur alımı yapacak!
İçişler Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?
SOSYAL GÜVENLİKİçişler Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak!
Bakan Selçuk: 2020 yılında 423 bin kişiyi Mesleki Eğitim Kurslarımız ve İşbaşı Eğitim Programlarımızdan Yararl
SOSYAL GÜVENLİK423 bin kişiye eğitim kursu
ZAM KARARI! Son dakika: Kadın işçinin ücrette ayrımcılık zaferi
SOSYAL GÜVENLİKYargıtay’dan önemli ücret kararı