Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dil. Ancak bu dilde kelimelerin ek kavramının bulunmaması ve kelime dağarcığının dar olması nedeniyle işitme engelli bireylerin yüzde 50'ye yakın kısmı okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Türkiye"de 3 milyona yakın işitme ve konuşma engelli bulunurken, bu sayının Avrupa’ da 40 milyon dünyada ise 360 milyon olduğuna dikkat çekiliyor.

İŞİTME ENGELLİLERİN SORUNLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İşitme engellilerle ilgili sorunların başında, hizmet aldıkları kurumlarda işaret dili bilen tercüman olmaması nedeniyle iletişim kuramamaları geliyor. Bu durum günlük yaşantıyı sürdürme anlamında ciddi sorunlar yaşanmasına yol açıyor. Bu sorunlar hastane ve adliye gibi kamu kurumları başta olmak üzere özel sektörde de yaşanıyor. Okur-yazar olmayan veya okuduğunu anlamakta zorluk çeken işitme engelliler bilgiye erişimde sıkıntı yaşamanın yanında işaret dili bilmeyen bireylerle iletişim zorluğu da yaşıyorlar. Bir kuruma gittiklerinde kendilerini ifade etmekte ve karşıdakini anlamakta zorluk çektikleri için yanlarında onlara yardımcı olabilecek bir akraba veya refakatçi bulundurma ihtiyacı duymaları bu ihtiyaçtan kaynaklanıyor.

“ENGELSİZ ÇEVİRİ” NE YAPIYOR?

Kendi aralarında işaret dili yardımıyla rahatlıkla iletişim kurabilmelerine rağmen gündelik hayatta zorluk çeken işitme engelliler için geliştirilen “Engelsiz Çeviri”, işaret dili yazılımıyla web sayfalarındaki metinleri anlık işaret diline çeviriyor. İşitme engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı olan Engelsiz Çeviri girişimi; web eklentisi, PDF eklentisi ve video eklentisi olmak üzere üç ürünle hizmet veriyor. Çift taraflı iletişim için Ar-ge çalışmaları devam eden girişimde bilgisayar veya tablet/telefon karşısında işitme engellilerin yaptığı hareketler metne/sese dönüşüyor. İşaret dili bilmeyen kişilerin söyledikleri ise ekranda işaret diline dönüştürülerek, çift taraflı iletişim sağlanması mümkün hale geliyor.

ESKİŞEHİR’DE HAYATA GEÇEN PROJE

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Ahmet Faruk Aslan ve Dr. Özer Çelik tarafından TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) desteğiyle 2016 yılında Eskişehir’de hayata geçirilen Engelsiz Çeviri, Garanti BBVA momentum hızlandırıcı programından mezun olarak, İspanya’ya gönderilen ilk üç ekipte yer alıyor. KOSGEB Endüstriyel uygulama desteğinin yanı sıra Avrupa Birliği Desteği olan Horizon 2020 Faz 1 Desteği alan Engelsiz Çevirinin, ilk yatırımını Eylül 2019’da aldığı belirtiliyor.